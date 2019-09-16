ФК «Шахтер» получит супербонус от УЕФА за исторические достижения: Известна сумма

Немецкие журналисты подсчитали суммы, которые получат участники группового раунда Лиги чемпионов в качестве нового бонуса от УЕФА. Отныне Европейский футбольный союз предусматривает внушительную долю призовых за исторические достижения команд, учитывая результаты в еврокубках за последние 10 лет, пишет «Сегодня».

Согласно обнародованным данным, согласно этой статье распределения призовых, чемпиону Украины донецкому «Шахтеру» полагается от УЕФА 21,05 млн евро.

Всего же УЕФА заплатит 32 клубам за исторические достижения 585 млн евро. Больше всех получит «Реал» – 35,46 млн евро. А, например, «Аталанте» Руслана Малиновского достанется 3,32 млн евро. Глядя на эти цифры, наверняка сейчас вздыхают в офисе киевского «Динамо», не сумевшего пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.