В Попаснянском районе начали гуманитарное разминирование

Сегодня, 16 сентября, вблизи поселка Тошковка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) 4 команды саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины совместно с Датской группой по разминированию (DDG) начали проведение гуманитарного разминирования. Об этом сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ).

«Перед командами стоит задача очистить от мин опасный участок и передать ее местным фермерам», – говорится в сообщении.

Как сообщается, проведение разминирования стало здесь возможным благодаря обучению, которое саперы прошли в соответствии с международными стандартами и оборудованию общей стоимостью около 5 млн грн. Его закупили и передали при финансовой поддержке правительства США.

Напомним, на Донбассе в 2018 году 43% жертв среди мирного населения было вызвано случаями, связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Инциденты, связанные с минами, были основной причиной жертв среди детей. Чтобы сделать регион безопасным для людей, жизнью и здоровьем рискуют эксперты по разминированию.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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