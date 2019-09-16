Пытался попасть на подконтрольную территорию: На Луганщине задержан экс-член НВФ «ЛНР»

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, установлено, что житель временно неподконтрольного украинской власти Луганска в 2015 году присоединился к НВФ. «Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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