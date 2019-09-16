Телесигнал на неподконтрольный Донбасс доходит на 50 км, – министр

Украинский телесигнал сталкивается с существенными препятствиями в виде заглушающих спецсредств при вещании на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время пресс-конференции в ходе медиафорума Kyiv Media Week 2019, сообщает «Интерфакс – Украина».

« У нас есть рабочая группа, которая просчитывает физическую возможность относительно доставки контента на временно оккупированные территории. Но мы должны понять, что, если мы говорим про эфирный способ, то существуют "глушилки", которые глушат наш контент и сокращают возможность проникновения на территорию. И максимально возможная сейчас глубина проникновения (сигнала, – ред.) – это 50 км » , – заявил Бородянский.

Он также отметил, что считает обеспечение наличия качественного контента важнее физического покрытия сигнала.

По словам Бородянского, его министерство в настоящее время разрабатывает комплексную программу, которая должна помочь людям на временно неподконтрольных территориях беспрепятственно получать информацию.