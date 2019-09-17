Женщин в ВСУ за 10 лет стало в 15 раз больше (Инфографика)

Количество женщин в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) за десять лет увеличилось в 15 раз. Сейчас в ВСУ 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры. Об этом сегодня, 17 сентября, со ссылкой на данные Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Для сравнения, в прошлом году в армии проходило службу 24 897, в 2017 году – более 23 тыс., а в 2008 году их было всего 1800. «В современной Украине Вооруженные Силы довольно длительное время оставались традиционно одними из самых консервативных по вопросу пребывания женщин на военной службе. Война на востоке внесла свои коррективы. Девушки не смогли оставаться дома, когда в боях за свою землю, независимость государства погибали их мужья, сыновья, друзья», – говорится в сообщении.

Так, статус участника боевых действий за участие в АТО / ООС предоставлен 9 916 женщинам, 166 военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Во время проведения АТО / ООС погибли 7 женщин-военнослужащих.

В Минобороны напоминают, что в 2016 году был расширен перечень военных профессий для женщин. Если раньше они претендовали преимущественно на должности связистов, делопроизводителей, поваров (небоевых), то сейчас они могут быть механиками, водителями, артиллеристами и тому подобное.

А с 27 октября 2018 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других военных формированиях», который уравнял права женщин и мужчин. Отныне женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола.

«В ВСУ работают над тем, чтобы количество женщин-военнослужащих возрастало. Сейчас идет активный отбор и подготовка женщин с последующим направлением в состав международных операций по поддержанию мира и безопасности на должности офицеров штаба и советников по гендерным вопросам», – подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, 15 мая 2019 года Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в положение о военных лицеях, которое позволило уже в этом году набирать девушек на обучение в эти заведения.

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