Из-за близости к войне: ОБСЕ исследует три самые опасные предприятия Донетчины

В Донецкой области представители ОБСЕ проведут экологический аудит трех промышленных предприятий, которые приближены к зоне боевых действий, и нарушение целостности которых может представлять экологическую угрозу. Об этом «Донецким новостям» рассказала национальный специалист проектов офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине Алла Ющук по итогам расширенного совещания, которое сегодня, 16 сентября, прошло в Славянске.

В рамках проекта ОБСЕ в Украине «Помощь в расширении системы мониторинга окружающей среды на Донбассе» проводится исследование текущего состояния хвостохранилищ* региона и их возможного аварийного воздействия на бассейн Северского Донца и иные водные ресурсы в условиях военных действий.

Хвостохранилища (отстойники) –это комплекс гидротехнических сооружений для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. И нахождение их в зоне боевых действий потенциально могут предоставлять экологическую угрозу.

Ющук отметила, что в рамках данного проекта 1 августа в Киеве состоялось первое учредительное заседание, на котором был составлен перечень наиболее опасных предприятий региона. Они определены как первоочередные по проведению экологического аудита. «Мы ожидаем получить актуальную оценку состояния этих хвостохранилищ. По ее итогам будут разрабатываться мероприятия, направленные на предотвращение экологических последствий возможных разрушений, которые сегодня могут возникнуть в связи с вооруженным конфликтом», – пояснила Алла Ющук.

На сегодняшнем совещании присутствовали представители 9-ти предприятий из составленного ОБСЕ списка, наиболее приоритетные. Но до конца года будут исследованы первые 3 предприятия, находящихся на прифронтовой территории:

Научно-производственное объединение «Инкор и Ко» (пгт Новгородское, г. Торецк) – фенольный завод, один из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции – нафталина и феноло-крезолов;

Авдеевский коксохимический завод (г. Авдеевка);

Центральная обогатительная фабрика «Дзержинская» (г. Торецк), имеющая шламонакопитель с жидкими отходами.

«Эти 3 предприятия были отобраны по ряду критериев. Первый – это близость к водным объектам, к бассейну Северского Донца. Второй – близость к линии разграничения и третий – по опасности самих хвостохранилищ. Также объекты ранжируются по рейтингу, который определяет наиболее опасные. Исследования будет проводить команда экспертов. Это команда, которая занимается комплексным исследованием и каждый – специалист в своей узкой сфере», – сообщила специалист проектов ОБСЕ.

Ющук добавила, что проект финансируется из бюджета Координатора проектов ОБСЕ в Украине, поэтому исследования предприятий-операторов хвостохранилищ будут бесплатны как для местных громад, так и для предприятий.

Список опасных предприятий включает в себя не только Донецкую, но и Луганскую область. Но в этом году преступить к исследованию соседнего региона специалисты ОБСЕ не успеют. «Мы планировали задействовать две области – Донецкую и Луганскую. Но, к сожалению, в этом году у нас не хватает времени для того, чтобы осуществить полноценные исследования предприятий в двух областях. Но мы обсуждаем возможность и исследования предприятий Луганской области. Даже если не практические исследования, то, возможно, мы хотя бы начнем работы и хотя бы посмотрим на предприятия. Проведем 1-й этап для того, чтобы посмотреть на опасность и на провести подготовительную работы для дальнейшего исследования в будущем году. Поэтому пока это только Донецкая область», – резюмировала Алла Ющук.

* Справка: Хвостохранилище – комплекс гидротехнических сооружений для приема, хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). Состоит из дамбы с устройствами для ее наращивания, магистрального и распределительного пульпопровода, водоприемных колодцев и водоспускные коллектора, специальных устройств для очистки сточных вод.

Для строительства хвостохранилищ используют отрицательные формы рельефа – овраги, балки, поймы рек, выработанные карьеры и др. Из хвостов намывается дамба, которой ограждают хвостохранилище. При отстаивании происходит разделение на осадочную твердую фазу хвостов и воду. Вода вторично используется горнообогатительного фабрикой (комбинатом) или очищается и сбрасывается в канализацию. Накопленные технологические отходы в хвостохранилищах является потенциальным сырьем и могут быть использованы в качестве «вторичных месторождений». Районы хвостохранилищ – зоны повышенного экологического риска.

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