Захарова прокомментировала перспективы вхождения «Л-ДНР» в Россию

Москва привержена Минским соглашениям вне зависимости от желания «ДНР» и «ЛНР» войти в состав России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига», сообщает российское издание «РБК.Украина».

«Это направление (которое Москва пытается реализовать, – ред.) связано с воплощением в жизнь Минских договоренностей, где все четко расставлено по своим местам», – подчеркнула Захарова.

Она также призвала украинские власти соблюдать Минские соглашения, напомнив о праве жителей Донбасса говорить по-русски на этих территориях.