В прифронтовой Попасной появился еще один мурал (Фото)

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) появился новый мурал. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, его нарисовал известный художник-муралист Жюльен Малланд на здании Попаснянской опорной школы № 1.

Художник уже второй раз посещает Попасную. Во время пребывания в городе Жюльен успел не только создать рисунок, но и провел серию мастер-классов для школьников.

Как рассказали в Попаснянской райгосадминистрации, художник-муралист приехал в Попасную воплощать свои смелые идеи в виде муралов. «Черпал свое вдохновение Жульен в недельном общении с маленькими попаснянами, во время которого он учил детей азам новаторского искусства», – отмечается в сообщении.

Итогом проекта стал большой мурал на внешней стене здания школы, на котором символически изображены дети, которые смотрят в бездну голубого неба.

Также совместно с детьми художник создал рисунок на стене в самом помещении школы.

Как сообщалось ранее, в Попасной на стене школы № 1 появился мурал под названием «Попаснянские качели» («Popasna's swing»).

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