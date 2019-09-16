Богдан рассказал, о чем говорили Зеленский и Коломойский

Глава Офиса президента Андрей Богдан раскрыл детали встречи президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским. Об этом Богдан рассказал в интервью «BBC».

Одной из тем для обсуждения была энергонезависимость Украины. «Журналисты, наверное, хотят услышать, что это была идея Коломойского. Нет. У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов – митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского. Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей – созвали такое совещание. Я понимаю, что позвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения», – сказал Богдан, уточнив, что на сегодня «мы на пути поиска компромисса».

Он также ответил на вопрос, шла ли на этой встрече речь о развитии Донбасса. «Разговоры на эту тему велись. Игорь Валерьевич закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю. Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях», – отметил Богдан.