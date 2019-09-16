В Лисичанске старшеклассники остались без школьных обедов (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) старшеклассники остались без школьных обедов. Буфеты в учебных заведениях закрыли, а в столовых повара хоть и готовят, но только для самых маленьких. Поэтому всем остальным приходится питаться холодными бутербродами и снеками. Теперь ученики с 5-го класса и старше вынуждены или носить еду из дома, или покупать в магазине.

Родители жалуются, что детям за едой приходится бегать через дорогу, а то и дальше. И что там покупают – выпечку или снеки – неизвестно. «Ну, все жалуются на то, что старшеклассники не питаются в школах», – сказала женщина.

Кому выгода, так это магазинам возле школ. В перерывах здесь всегда очереди.

Ранее детям готовил Комбинат школьного питания. Но пока такое сотрудничество приостановили. В столовых варят обед только повара образовательного учреждения, да и то для младших классов и детей-льготников – всех, кто питается бесплатно. А вот продавать ученикам кашу или булочку не имеют права. В отделе образования это подтверждают. «Мы не успеваем ничего сделать, это менять тогда уставы учебных заведений нужно, чтобы там прописать, что они могут получать прибыль», – сказала заместитель начальника отдела образования Лисичанска Светлана Нестерова.

Родители считают, что кто-то планирует сделать бизнес на школьных столовых. Между тем, на сайте горсовета сообщают, что пищеблоки сдают в аренду. В учебных заведениях об этом знают и сделать ничего не могут. «Это вообще не наша парафия, мы к этому относится не будем. Ну, я же вне политики, горсовет конечно, исполком, а кто этим занимается, отдел образования – они же этим занимаются вопросом. У них там тендеры и все», – говорит директор общеобразовательной школы №9 Юлия Квит.

Руководитель добавляет, что буфет в их школе уже нашел временного владельца. «Там они же вот начали, я думаю вот-вот начнут. Мебель стоит, уже линолеум постелили», – сказала Юлия Квит.

В профильном отделе настаивают, что пока это единственный выход, чтобы в школе готовили повара с предприятий-арендаторов. Однако конкретной даты, когда вместо холодных сосисок дети смогут питаться полноценными завтраками и обедами, не называют.

Источник: ТК «Донбасс»

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