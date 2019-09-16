Названо главное условие, при реализации которого станет возможна встреча в Нормандском формате

Встреча в Нормандском формате может произойти только в том случае, если стороны предварительно договорятся относительно решений по достижению мира на Донбассе. Об этом заявила председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире ТК «Прямой».

«Я думаю, что встреча в Нормандской формате состоится только при том условии, если предварительно будут оговорены решения. По крайней мере мы понимаем, что только при таких условиях Путин согласится на эту встречу. Именно поэтому несколько лет Нормандский формат и не мог состояться, поскольку стороны не могли прийти к согласию относительно того, как дальше двигаться, и на что Россия была бы готова для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Не в своих условиях, а на таких, которые были бы приемлемы и для Украины, и для наших партнеров. Речь идет, в частности, о восстановлении международного права, территориальной целостности Украины, по крайней мере, на восточных территориях», – сказала политик.

Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что уступки, на которые Украина может пойти в договоренностях с Россией, могут быть опасными. «У меня есть подозрение, что если будут достигнуты какие-то договоренности, тогда встреча в Нормандском формате состоится. Очевидно, что эти договоренности не могут быть достигнуты без того, чтобы Украина не поступилась своими интересами. Именно в этом заключается большая опасность этой встречи. Меня беспокоит тот факт, что министр иностранных дел Пристайко сказал о том, что, мол, мы сейчас не настаиваем и не интересуемся возможностью ввести на оккупированных территориях международную миротворческую миссию для того, чтобы с ее помощью создать безопасные условия для проведения местных выборов», – сказала депутат.