Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)

Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.

Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.

Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.

Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина рассчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.

По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.

Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.

Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.

Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.

Источник: ТК «Донбасс»

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