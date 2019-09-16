Россия продолжает расследование по украинским морякам

Россия продолжает расследовать дело в отношении украинских моряков, которых 7 сентября освободили из российского заключения, продолжает расследовать Россия. Об этом сегодня, 17 сентября, рассказал адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в Facebook.

Он пишет, что сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. «Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их. Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобожденных моряков - героев!», – говорится в сообщении.