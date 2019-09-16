Стало известно, какую минимальную зарплату планирует Кабмин

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года может вырасти до 4 723 грн. Об этом говорится в проекте закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, в пояснительной записке к документу говорится, что прогноз на 2020 год был утвержден постановлением Кабинета министров Украины. «Прогноз представлен по двум вариантам, отличающиеся уровнем минимальной заработной платы: по варианту 1 рост минимальной заработной платы до 4 723 грн с 1 января 2020 года, по варианту 2 – до 5 065 грн», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в бюджетных расчетах учтен вариант 1 сценария макроэкономического прогноза, который является наиболее умеренным.