На Донетчине прошел фестиваль греческой культуры «Мега Йорты» (Видео)

В эти выходные в Волновахе (Донецкая обл.) прошел фестиваль греческой культуры «Мега Йорты». Тысячи греков со всей Украины собрались на центральной площади города, где фестиваль проходил впервые.

По словам участницы фестиваля Анны Мищенко, для всех греков это настоящий праздник. Так они могут увидеться и вместе повеселиться. «Все греки такие. Общительные, гостеприимные, веселые, уважительные. Активная очень нация у нас, и федерация греков нас объединила и мы сколько вместе – 20 лет», – сказала она.

Изюминкой праздника стало театрализованное шествие. По центральной улице прошли греческие воины и олимпийские боги. Участница фестиваля Ольга Трандафилова оделась в хитон. «В Греции такие костюмы надевают молодые, незамужние девушки, а кто постарше и замужем – уже более закрытые», – объяснила она.

Этнограф Александр Рыбалко приехал на фестиваль из Киева. Он исследует историю греков Надазовья. Знает, во что наряжались и на каких языках говорили. «Родными языками греков Надазовья является урумский – тюркского происхождения и румейский – греческого. Блаблабла на урумском – друг, если ты урум или грек, – не забывай наш язык», – рассказал он.

На фестивали под открытым небом пели греческие песни, танцевали, проводили выставки народных мастеров и угощали вкусностями. Фестиваль собрал более трех тысяч посетителей. «Желание людей к объединению, к единству. Дети Украины, но все разного происхождения, все ее уважаем, все ее очень любим, и пусть нам всем везет», – отметила глава Федерации греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи.

«Мне очень нравится фестиваль. И я хочу поблагодарить украинское государство за такую либеральную политику в отношении национальных обществ. Призываю греческое общество развивать культуру и язык на территории Украины», – сказал посол Греции в Украине Георгиос Пукамиссас.

Обычно фестиваль «Мега Йорты» устраивают раз в 2 года. В следующий раз праздник будет проходить в Великоновоселковском районе.

Напомним, в 2017 году всеукраинский фестиваль греческой культуры «Мега Йорты» прошел в селе Малоянисоль (Никольский район, Донецкая обл.). На праздник приехали представители греческих обществ из всех уголков Украины, а также диаспоры стран СНГ, представители Греции и Кипра.

Источник: ТК «Сигма»