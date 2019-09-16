Акройога, веревочный парк, роботы, тренинги: Жители Дружковки вышли на городской пикник (Видео)

В Дружковке (Донецкая обл.) вместо того, чтобы сидеть дома, жители вышли на пикник – отдохнуть с пользой для здоровья. А там – акройога, веревочный парк, роботы, тренинги для семейных пар и живая музыка. На пикнике были развлечения и для детей, и для взрослых: мыльные пузыри, роботы, а еще настольная игра, которую увеличили в десятки раз, чтобы создать наземный квест.

Тренер Артем Наконечный показывал, что такое акробатическая йога и как удержать человека, если сам – вверх ногами. «Это помогает людям доверять друг другу, чувствовать друг друга и действовать вместе, совокупно. Это очень интересно, укрепляет очень тело, развивает мышление, укрепляет нервную систему», – объяснил он.

В нескольких метрах проводили мастер-класс по фото. Здесь учили, как сделать репортаж для собственного блога. А для тех, кому на месте не усидеть, альпинисты устроили веревочный парк. «Здесь сымитированы переправы через различные препятствия: реки, обрывы, овраги. Те элементы, которые мы используем при переправах в походах в реальных условиях», – сказал руководитель альпинистского клуба Виктор Квитко.

Дружковчанка Ирина Кейлян на пикник пришла с маленьким сыном. Мальчик полез в гамак, поэтому у женщины было время насладиться последними теплыми лучами солнца. «Это очень хороший способ отдохнуть. Мне кажется, что такие мероприятия, если бы чаще проводили, было бы хорошо», – считает она.

Развлекали гостей музыканты из Дружковки и Славянска. По словам организаторов, цель пикника – показать, как хорошо отдыхать всем вместе, а не перед телевизором или где-то в кафе. «Это уже третья локация для наших городских ивентов. Первый это был парк отдыха, потом отдыхали возле стадиона «Машиностроитель», сегодня это сквер «Юбилейный». Возможно, в будущем году мы выберем еще одну локацию», – сообщил организатор дружковского пикника Сергей Пронкин.

Также на пикнике собирали деньги для школ и детских садиков города. Каждый желающий мог сделать благотворительный взнос. За эти деньги детям приобретут современные настольные игры, доски и спортивные принадлежности.

Источник: ТК «Донбасс»