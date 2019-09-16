Арест «министра МВД ЛНР»: Информацию подтвердил Тука

Информацию о том, что на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области арестован «министр внутренних дел» Игорь Корнет подтвердил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщил сегодня, 16 сентября, об этом на своей странице в Facebook.

«Интересные новости ушли из "молодой республики". Вождь "луганского народа" предатель СБУ Леонид Пасечник освободил от должности и арестовал "министра мвд" Корнета. Это тот же Корнет, который в свое время организовал мятеж против предыдущего "вождя Луганского народа" Плотницкого», – написал Тука.