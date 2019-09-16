Жительница Мариуполя просит признать бездомных котов частью экосистемы города (Видео)

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Галина Сухоручко просит признать бездомных животных частью экосистемы города. Женщина создала соответствующую петицию, чтобы пушистые зверьки могли свободно жить в подвалах и на чердаках и уничтожать там вредителей.

Галина ухаживает за бездомными животными ежедневно. Также она сделала для котят домик на зиму. «Сейчас холодные ночи и сделала вот из картона, утеплитель внутри поставила, подстилочку подстелила», – сказала она.

Электронную петицию женщина создала, чтобы закон помог защищать хвостатых. А также стерилизовать, чтобы их количество не увеличивалось. «Чтобы был официальный документ для того, чтоб раскрыли отдушины подвалов. Можно одну открыть, какую разрешат, мы будем кормить животных, следить за чистотой, порядком, естественно, мы лечим животных, капаем их от блох и они разносчиками не будут», – объясняет автор петиции.

На сегодня коты стали официально частью экосистемы во Львове, Днепре, Одессе, Запорожье и Киеве. А вот в Мариуполе, по словам волонтеров, некоторые горожане к такой инициативе отнеслись отрицательно. «Люди считают, что мы хотим населить подвалы и чердаки кошками, но это неправда. Волонтеры и зоозащитники не хотят, чтобы на улицах вообще были бездомные животные, поэтому мы идем к этому гуманным путем, пытаемся сократить их численность цивилизовано гуманно, путем биостерилизации. Мы просим, чтоб их не замуровывали», – рассказала волонтер Ольга Даниленко.

Однако коммунальщики считают, что на практике такая идея будет работать слабо и будет противоречить закону. Потому что по санитарным нормам в подвалах и на чердаках коты жить не могут. «Начинать нужно с поголовной регистрации животных. Это единственный инструмент заставить людей отвечать за животных, за которых они взяли на себя ответственность», – считает администратор коммунального предприятия «Счастливые животные» Анастасия Прохорова.

Волонтеры отмечают, что количество уличных животных растет в основном из-за того, что люди выбрасывают любимцев, которые им надоели.

Источник: ТК «Сигма»

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