На программу «Доступное жилье» Кабмин планирует выделить 100 миллионов

С целью улучшения жилищных условий граждан предлагается предусмотреть средства для обеспечения собственным жильем различных слоев населения. Об этом говорится в проекте закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, в проекте государственного бюджета для предоставления государственной поддержки строительства (приобретения) доступного жилья предполагается 100 млн грн, которые позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. кв. м жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, с целью уменьшения финансовой нагрузки на граждан, получивших в прошлых годах ипотечные жилищные кредиты в коммерческих банках при государственной поддержке, в проект государственного бюджета учтены средства в сумме 64,3 млн грн. Указанные средства будут направлены на частичную компенсацию процентной ставки почти по 4 тыс. кредитов коммерческих банков, полученных гражданами на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, в том числе молодыми семьями и одинокими молодыми гражданами.

Кроме того, в проект бюджета предусмотрено 28 млн грн на предоставление 33 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, что позволит обеспечить граждан собственным жильем общей площадью около 2 тыс. к метров.

Как сообщалось ранее, в Украине в результате реализации жилищных программ на государственном и местном уровнях в 2019 году по состоянию на 1 сентября обеспечено жильем 380 граждан, из них: 46 семей ВПЛ и 129 семей участников АТО.

Напомним, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находятся 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.