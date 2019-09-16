Стало известно, сколько средств планирует потратить Кабмин на субсидии в 2020 году

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предполагается направить 47 628, 6 млн грн. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона № 2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

В сравнении с 2019 годом эта цифра на 8,3 млрд грн меньше. В частности, отмечается, что в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на реализацию программ и мероприятий социальной защиты предусмотрены расходы, среди которых:

выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме – 47 628, 6 млн грн;

предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 3 042, 6 млн грн;

социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - 1 980, 9 млн грн;

ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной - 1 323, 7 млн грн;

пожизненные государственные стипендии - 4,9 млн грн.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.