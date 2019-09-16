Обстрелы могут начаться в любой момент: Как выживают прифронтовые села на Донетчине (Видео)

Села Лебединское и Бердянское – приморская территория Донецкой области. Эти поселки-курорты с 2014 года превратились в зону отчуждения.

«Садика нет. И школы нет. Работы нет. Здесь считается серая зона», – говорит местная жительница Раиса Исаева.

Раиса Исаева с внучкой гуляют недалеко от дома, ведь обстрелы могут начаться в любой момент. «Многие погибли. Дети есть погибли. Моя подруга погибла», – сказала она.

Здесь работает единственный магазин, отсутствует медицинская помощь, а вокруг – разрушенные дома и постоянный страх. «Сильно люди бедствуют», – отмечает Раиса Исаева.

«Уже надоело все. Хотя бы скоро закончилось это все. Крышу у отца снесло моего. Окно побило, дома поразбивало», – рассказывает житель Бердянского Михаил Пахомов.

Восстанавливать разрушено жилье люди не спешат, пытаются переждать страшные времена в родных подальше от «горячих точек».

В таких условиях люди требуют системной помощи. По последним данным Киевского международного института социологии, высокой остается потребность жителей Донбасса в медикаментах и продуктах. Такого мнения придерживается большинство людей, кто остался в зоне конфликта. Большинство из тех, кто нуждается в поддержке именно продуктами, – пенсионеры в возрасте от 65 лет.

По результатам опроса, Фонд Рината Ахметова остается самой масштабной миссией в Украине. Именно помощь Рината Ахметова предотвратила гуманитарную катастрофу на востоке страны. «Фонд за эти 5 лет уже выдал более 12 млн наборов. И за это время было спасено более миллиона человеческих жизней. Людей, которые старше 65-ти лет, у нас среди получателей помощи более 60%», – сообщила директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

Наборы выживания привозят в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне. В большинство сел и поселков пакеты с продуктами доставляют бригады мобильной выдачи.

Источник: ТК «Донбасс»