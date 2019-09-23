Жилищные субсидии: Что нужно знать гражданам, состоящим в браке

Назначение субсидий на новый отопительный период лицам, которые находятся в браке, но зарегистрированы с мужем/женой по разным адресам, производится только после предоставления новых заявления и декларации. Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), передает пресс-служба Краматорского городского совета.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в порядок назначения жилищных субсидий постановлением Кабинета министров Украины № 329 от 27.04.2018 года.

Вместе с тем, как сообщается, в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий по истечении срока получения жилищной субсидии структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения самостоятельно осуществляют расчет жилищной субсидии на следующий сезон для домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем сезоне (кроме арендаторов, внутренне перемещенных лиц и лиц, которые обращаются за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также домохозяйств, в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных человек).

«Гражданам, которые получали субсидию в отопительный период 2017-2018 годов и не предоставили новые заявление и декларацию согласно постановлению КМУ № 329, как лицо, состоящее в браке по состоянию на 01.05.2018 года, субсидия с мая 2018 года была назначена автоматически как лицу, которое не состоит в браке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество получателей жилищных субсидий/членов домохозяйства, которые состоят в браке, но зарегистрированы с мужем/женой по разным адресам, начиная с мая 2018 года и до сих пор не обратились в управление и не предоставили соответствующую информацию. «Чем дольше такой получатель субсидии будет тянуть с предоставлением информации о своем семейном положении, тем большую сумму переплаты бюджетных средств ему в результате необходимо будет погасить», – уточняется в сообщении.

Таким образом, в случае получения государственной поддержки в виде жилищной субсидии заявителям необходимо понимать, что их обязанностью является, в свою очередь, ответственно относиться к:

предоставлению достоверной и полной информации, необходимой для ее назначения;

соблюдению сроков (30 дней) предоставления информации об изменениях, которые происходят в семье в период получения субсидии.

«Именно получатель жилищной субсидии несет ответственность за несоблюдение этих требований и должен, в случае установления факта предоставления неполной/недостоверной информации или непредоставления информации об изменениях в установленные сроки, погасить переплату бюджетных средств», – резюмируется сообщение.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат» (№ 1231), который позволит урегулировать все правовые и организационные основы осуществления верификации и повысит эффективность государственных выплат.

Читайте также: