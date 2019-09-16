Вопрос неподконтрольного Донбасса внесен в повестку дня Генассамблеи ООН

Вопрос ситуации на временно неподконтрольной украинской власти территории на востоке страны включен в повестку дня следующей сессии Генассамблеи ООН. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

«Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии. За – 65, против – 17. Напомню, что новая 74-я сессия начинает работу уже завтра, 17 сентября», – пишет Николенко.

Он отметил, что включение пункта позволит Украине и международному сообществу «держать руку на пульсе» ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию.