Министр рассказала, сколько денег заложили в проект госбюджета-2020 на жилье переселенцам-участникам АТО

На финансирование обеспечения жильем переселенцев-участников АТО в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год заложили 248 млн грн. Об этом сообщила глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

По словам министра, она встречалась с ветеранами АТО со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Николай Тищенко, Николай Нарижный из Донецка и Дмитрий Коханист из Луганска вместе с руководителем Общественного совета Дмитрием Шатровским достаточно жестко поставили вопрос по обеспечению жильем для участников АТО из состава ВПЛ. Я понимаю степень важности, даже критичности проблемы. Поэтому сделала все, чтобы известное Постановление 280 получило кардинально новое финансирование в новом бюджетном году. Если в 2019 году было заложено 25 млн грн, и дополнительно выделили еще 35 млн грн (62 млн в целом), то на 2020 год мы заложили в проекте бюджета 248 млн грн», – написала Коляда.

Кроме того, глава профильного ведомства сообщила, что министерство работает над отдельными программами софинансирования строительства жилья для целевой аудитории АТО-ВПЛ в формате частно-государственного партнерства. При этом уровень участия государства с беспроцентным кредитом меняются от 70 до 50%.

«Дополнительно, есть понимание в правительстве о том, что в случае наполнения специального Фонда Кабмина, часть его денег будет перераспределяться в том же числе и на обеспечение жилья для АТО-ВПЛ», – подытожила Оксана Коляда.

Напомним, в ходе брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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