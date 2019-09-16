Налоговая реформа: Покупатель может «сдать» продавца за вознаграждение (Видео)

Новое правительство запускает масштабную налоговую реформу. Обещают, что будет больше поступлений в бюджет, экономика выйдет из тени, а бизнес будете вести проще. Речь идет о законопроектах № 1053 и № 1073, которые Верховная Рада приняла в первом чтении, передает телеканал «Украина».

Сегодня, 16 сентября, на заседании парламентского Комитета по вопросам финансов, банков и налогов рассматривали новые правила для малых предпринимателей, среди которых:

обязательные кассовые аппараты для всех, а не только для тех, чей годовой доход – более миллиона гривен, как было раньше;

введение цифровых кассовых аппаратов;

вознаграждения клиентам за разоблачение нечестных продавцов.

Если закон примут, он ударит, прежде всего, по «упрощенцам» – предпринимателям, чей годовой доход, в зависимости от группы, не превышает 1–5 млн грн в год. Лимиты установили 10 лет назад. Тогда это были одни деньги, сегодня – совсем другие. В законопроектах это проигнорировали.

«Сейчас, если бить все чеки через кассовый аппарат, предприниматель превышает лимит второй группы "упрощенки", второй и третьей группы – и он теряет право работать на упрощенной системе. Надо поднять лимит, и тогда перестанет быть проблемой бить чеки», – считает представитель комитета предпринимателей Украины Эдуард Курганский.

По данным Союза защиты предпринимательства, установить кассовый аппарат – не менее 70 тыс. грн. вместе с регистрацией. Авторы налоговых изменений предложили альтернативу – приложения к смартфонам или планшетам. Но они будут платными, и чеки все равно нужно будет распечатывать и хранить. Нужен и принтер. Это все – дополнительные расходы.

Если клиенту не выдадут чек, или выдадут поддельный, он может пожаловаться в налоговую. Тогда получит вознаграждение – полную стоимость товара. А продавец – заплатит штраф. Предприниматели уже назвали это травлей.

«Этот инструмент может привести не к детенизации экономики, а наоборот – будет использоваться недобросовестными лицами, чтобы оказывать давление и инициировать незаконно проверки. При этом законопроект вовсе не вводит ответственность для потребителя, который оклевещет продавца», – отмечает представитель Союза украинских предпринимателей Татьяна Паламарчук.

Авторы законопроектов говорят – изменения должны вывести на чистую воду крупный бизнес, который скрывается за выгодными схемами налогообложения. Эксперты отвечают – этому редакция документов не поможет. Зато законопроекты убьют конкуренцию, а значит – цены полезут вверх.

«Сегодня мы, потребители, имеем выбор. Мы можем пойти и купить на рынке, или в маленьком магазинчике, где дешевле, чем в рознице. Завтра такого может не произойти. Потому что этот маленький бизнес будет обязан иметь кассовый аппарат и вести учет», – предупреждает Оксана Продан, лидер «Налогового майдана» 2010 года.

Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев успокаивает – мол, депутаты готовы пойти на уступки. «Вопрос о штрафов может быть обсужден. Особенно по остаткам наличности в кассе. Но я обращаю ваше внимание на то, что мы не создаем этот штраф, этот штраф был в этом законе всегда», – уверяет он.

Законопроекты приняты в первом чтении. Вскоре они вернутся в сессионный зал для второго голосования. Но предприниматели надеются, что и их мнение учтут.