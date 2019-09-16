«Снятие порчи»: Семья из Великой Новоселки обкрадывала жителей двух областей

В Донецкой области оперативники задержали супругов из Великой Новоселки, которые подозреваются в серии краж и мошеннических действиях под видом «снятия порчи». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба полиции ГУ НП в Донецкой области.

Фигуранты действовали в Донецкой и Днепропетровской областях. Злоумышленники задержаны при попытке побега на выезде Донбасса.

Задержанные в течение двух лет похищали у граждан деньги, а также завладевали ими обманом.

«В июле 2018 преступный дуэт похитил 40 тыс. грн у жительницы села Славянка Великоновоселковского района. А среди "трофеев" за "снятую порчу" мошенники получили золотые украшения и 1 500 долларов США. Сотрудники криминальной полиции Великой Новоселки установили подозреваемых. Ими оказались местные жители – 54-летний мужчина и его 46-летняя жена. За злоумышленниками велось наблюдение. При задержании они пытались бежать, но были задержаны полицейскими на границе Донецкой и Запорожской области», – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемым инкриминируется 6 эпизодов преступлений – по ст. 185 (кража) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Убытки потерпевших от преступных действий фигурантов достигают сотен тысяч гривен.

Фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории соседних областей Украины.

Досудебное расследование продолжается.