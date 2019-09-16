Нет экономической составляющей: Представитель МВФ в Украине обеспокоен законопроектом о налогах (Видео)

Отечественная горно-рудная промышленность будет платить в 4 раза больше налогов, если Верховная Рада одобрит законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве», передает телеканал «Украина».

Эксперты отрасли уже окрестили документ «Законом Коломойского». Ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроект не предусматривает. В свою очередь, мощным игроком украинского марганцевого рынка считается компания «Приват-Интертрейдинг», которая относится к группе «Приват» бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Заместитель исполнительного директора МВФ в Украине Владислав Рашкован также обеспокоен, что в законопроектах «отсутствует экономическая составляющая». Об этом он заявил одному из интернет-изданий. А попытку властей увеличить рентную плату для железорудных предприятий назвал полезной олигарху Игорю Коломойскому.