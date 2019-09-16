Отделиться от России: Украина хочет торговать электроэнергией с Европой (Видео)

Правительство хочет объединить украинский и европейский энергорынок. Считает, что сможем не просто покупать и продавать свет за границу, но и окончательно отделиться от российской энергосистемы. Все, чего не хватит Украине, будем покупать в Европе – по конкурентным ценам, передает телеканал «Украина».

С июля в Украине работает новый рынок электроэнергии. Далее – надо присоединиться к европейскому рынку. И этот шаг – самый важный для энергонезависимости. Ведь мы до сих пор в энергетической завязке с Россией и Беларусью. И в чрезвычайных случаях Кремль может шантажировать Киев. В этой связи Кабмин взял уверен курс на объединение украинского и европейского энергорынка.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», – отмечает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Но в европейской энергосистеме конкуренция намного больше. Для них Украина – дополнительный рынок. И продавцы иностранных киловатт работают, как, например, сеть АЗС. Только торгуют светом.

От этого может выиграть потребитель. Ведь когда многочисленные поставщики будут бороться за клиента, качество услуг станет лучше, а цены – значительно приятнее для покупателя. Так это работает во всем мире.

«Например, конкуренция идет не только между игроками одной страны, а между игроками многих стран. Соответственно больше конкуренции, лучшее качество услуг и низкие цены на электроэнергию. Для нас это присоединение о NSI – система, объединяющая 34 страны. И этот процесс у нас происходит вместе с Молдовой», – поясняет аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

34 страны, которые могут продавать Украине свет. Энергетики уже тестируют, как это работает. Первые импортные киловатты пришли на так называемый Орловский энергоостров. Это пока единственная точка входа «европейского света».

«Движемся к тому, чтобы отсоединиться от России и присоединиться к Европе. Это очень сложный путь именно с технической точки зрения. Мы во времена, когда нам нужно покрывать пики, сможем покупать электрическую энергию из Европы. Вероятно, она будет дешевле тепловой. Также сможем продавать электрическую энергию из наших атомных электростанций в Европу – тогда, когда она будет нужна там», – рассказывает эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Энергоексперты прогнозируют, что Украина сможем купить и продать до 20 млрд киловатт в год. Но зарабатывать на киловаттах сможем только тогда, когда будет современными оборудования и сети. На это понадобиться, по приблизительным подсчетам, 220 млн грн. Но в результате, это может сэкономить деньги обычному потребителю, и помочь стране стать энергонезависимой.