В Макеевке насмерть сбили пешехода, – соцсети

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) насмерть сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают макеевчане, авария произошла 16 сентября: пешеход на перекрестке попал под микроавтобус «Газель». Очевидцы отмечают, что пешеход погиб сразу, помощь ему не оказывали.

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