В Макеевке насмерть сбили пешехода, – соцсети

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) насмерть сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как рассказывают макеевчане, авария произошла 16 сентября: пешеход на перекрестке попал под микроавтобус «Газель». Очевидцы отмечают, что пешеход погиб сразу, помощь ему не оказывали.
Читайте также:
- Проехал на красный: В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото)
- В «ДНР»: В Макеевке произошло тройное ДТП (Фото)
- Жуткое ДТП в «ДНР»: Грузовик врезался в легковушку (Фото)
- «Москвич» аж сложило: В Горловке показали ДТП (Фото)
- Смертельная авария в Донецке: Столкнулись две легковушки (Фото)
- ДТП в Донецке: «Ланос» столкнулся с грузовиком (Фото)
- В «ДНР» рассказали подробности смертельных ДТП (Фото)
- В Макеевке водитель легкового авто сбил пешехода (Фото)
- В Луганске микроавтобус сбил велосипедиста
- Жители Донецка показали аварию (Фото)
- В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные
Комментарии