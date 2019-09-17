Банкоматы, остановки, автобусы: Что еще нужно улучшить в пунктах пропуска на линии разграничения

Пересечение линии разграничения остается настоящим испытанием. Десятки тысяч граждан подвергаются ему ежедневно. И хоть имеются определенные позитивные сдвиги в обустройстве контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), остается еще ряд проблем, требующих решения. Что это за проблемы, и что следует предпринять, чтобы их снять, «Донецким новостям» рассказали эксперты Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Нагрузка на КПВВ растет

Представители «Право на защиту» системно занимаются взаимосвязанными вопросами – внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и КПВВ. Ведь тысячи жителей временно неподконтрольных территорий вынуждены были регистрироваться как переселенцы лишь для того, чтобы получать пенсии. И теперь они минимум каждые 2 месяца пересекают линию разграничения, доказывая свою «переселенность» ради продолжения выплат.

«Одним из вопросов, которым мы постоянно уделяем внимание, является проблема перемещения людей с неподконтрольной территории на подконтрольную, - отмечает эксперт. – Каждый месяц люди совершают более миллиона таких пересечений, чтобы добраться до необходимых им услуг, банка или увидеть родных. Начиная с 2016 года количество пересечений КПВВ выросло на несколько миллионов. То есть, нагрузка на пункты пропуска растет», – говорит руководитель проекта «Адвокация и правовая помощь внутренне перемещенным лицам» Благотворительного фонда «Право на защиту» Мария Алексеенко.

Нагрузка на КПВВ была бы в разы меньше, если бы удалось открепить пенсионные выплаты от справки ВПЛ, а также увеличить «разрешенный» срок пребывания на временно неподконтрольной территории (сейчас – до 60 дней). Правозащитники давно говорят об этом. Новая власть, вроде бы, готова рассмотреть данные проблемные вопросы. А пока слова остаются лишь словами, тысячи граждан (в основном – пожилого возраста) продолжают «штурмовать» КПВВ.

Напомним, что эти пункты пропуска официально появились в Украине в 2015 году. В Донецкой области сейчас функционируют КПВВ «Марьинка», «Майорское», «Гнутово» и «Новотроицкое», а в Луганской (исключительно как пешеходный) – КПВВ «Станица Луганская».

Обустройство увеличило пропускную способность

Условия, созданные на КПВВ изначально, не были соответствующими. Открытые для ветра, солнечного зноя, осадков, лишенные элементарных удобств (туалетные кабинки были, скорее, исключением, чем правилом), с малой пропускной способностью при увеличивающемся пассажиро-транспортном потоке. Пункты пропуска напоминали какой-то издевательский квест. И пройти его удавалось далеко не всем. Некоторых заворачивали из-за проблем с документами, а некоторые и умирали (инфаркты, инсульты) прямо на КПВВ.

«Люди тратили порой по 6 часов, чтобы добраться с неподконтрольного пункта пропуска к подконтрольному. Случалось и так, что не успевали преодолеть этот отрезок – и были вынуждены оставаться ночевать на КПВВ, рискую жизнью», – продолжает Мария Алексеенко.

Чтобы улучшить ситуацию, «Право на защиту» при поддержке Агенции ООН по делам беженцев, с июня 2017 года ведет системный мониторинг на линии разграничения. Правозащитники отслеживают, с какими трудностями люди сталкиваются во время пересечения КПВВ.

Осенью 2017-го, после многочисленных обращений, внимание на плохие условия пересечения донбасской линии обратило правительство. Появилось распоряжение провести реконструкцию пунктов пропуска. Что и началось в 2018 году. Известно, что только на реконструкцию КПВВ «Марьинка» было потрачено более 11 млн грн из бюджета Донецкой области.

«Уже сейчас мы можем сказать, что условия пересечения пунктов пропуска на подконтрольной украинским властям территории улучшились. Территория КПВВ была заасфальтирована, появились дополнительные модули для проверки паспортов (что увеличило пропускную способность), есть навесы от жары и осадков. Были установлены более комфортные туалеты. Появились залы ожидания, где проверяют вещи граждан. На некоторых КПВВ сделали скважины для добычи и поставки воды», – перечислила Алексеенко.

Этим летом вместе с представителями других организаций Фонд представил отчет «Оценка условий пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда».

В результате масштабного исследования, которое включало в себя опросы граждан, пересекающих КПВВ, 87% опрошенных позитивно оценили переоборудование и ремонтные работы, проведенные на пунктах пропуска. Это создало не только более комфортные условия, но и увеличило пропускную способность. К примеру, общее количество пересечений КПВВ «Станица Луганская» в марте-2018 составило 238 тыс. чел., а в марте-2019 – уже 291 тыс. Среднее время пересечения линии разграничения (речь о проходе непосредственно украинских КПВВ с учетом очередей) сократилось с 5-6 часов до 2-3 часов.

При этом как раз-таки на КПВВ «Станица Луганская» люди особенно страдают, т.к. там специфическая ситуация – приходится пересекать чахлый мост, ремонт которого начался только 2 сентября этого года.

По словам Марии Алексеенко, порой в КПВВ «Станица Луганская» до 10-ти человек теряли сознание от зноя. И это доказывает, что адекватных условий для ожидания и пересечения линии соприкосновения там пока так и не было создано.

Что еще нужно сделать

Заявления о необходимости облегчить пересечение донбасских КПВВ, которые озвучили первые руководители государства, дают определенные надежды. Тем более, что всего-то и надо – прислушаться к рекомендациям, которые дают эксперты, изучившую проблему.

Суммируя наработки БФ «Право на защиту», облегчить пересечение донбасской линии разграничения можно, если учесть следующие моменты:

1. Определиться с правовым статусом КПВВ и вопросом касательно их финансирования. Находящиеся там сооружения принадлежат разным ведомствам, нет единого ответственного за комплексную инфраструктуру. Поэтому следует создать единый орган, который будет отвечать за КПВВ, контролировать их состояние и условия на пунктах пропуска. Это позволит лучше организовать и усовершенствовать их работу.

2. Разобраться с процедурой перемещения товара. До сих пор действует список разрешенных к провозу вещей и продуктов, где отсутствуют те же мед, игрушки и т.д. Правозащитники давно говорят о необходимости создать список именно запрещенных к провозу товаров, что автоматически позволит провозить все остальное.

3. Улучшить транспортный вопрос: обустроить по единым стандартам автобусные остановки (станции) рядом с КПВВ, обеспечить условия для честной конкуренции лицензированных перевозчиков, прозрачную тарификацию услуг. Решить вопрос транспортировки между т.н. «нулевыми» блокпостами, в частности, пересмотрев стоимость данных услуг и обеспечив их прозрачную тарификацию

4. Внести изменения в действующий порядок оформления разрешений для пересечения линии разграничения (сейчас, напомним, необходимо иметь электронное разрешение, которое можно оформить на сайте https://urp.ssu.gov.ua/). А именно: предусмотреть возможность подачи бумажного заявления на оформление разрешения на КПВВ; предусмотреть обязательное присутствие представителя координационной группы (КГ) на КПВВ; предусмотреть возможность предоставления одноразового разрешения на выезд с временно неподконтрольной территории – при исключительных обстоятельствах.

5. Помимо ремонта моста через Северский Донецк в районе КПВВ «Станица Луганская», необходимо открыть на Луганщине дополнительные КПВВ, через которые можно было бы проехать на транспорте.

Среди других рекомендаций: разместить на КПВВ государственные медпункты, а по возможности и банкоматы; оборудовать пункты пропуска усовершенствованными укрытиями (ситуация с безопасностью пока оставляет желать лучшего).

Для выполнения этих не самых сложных рекомендаций нужна, прежде всего, политическая воля. При наличии которой реинтеграция Донбасса перестанет быть просто словосочетанием.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

Читайте также: