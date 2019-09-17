В соцсетях сообщают о перестрелке в Макеевке

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошла перестрелка между участниками незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Инцидент произошел 15 сентября. «В Макеевке (Красная Горка, "Шоколад"), произошла перестрелка. 2 человека, по слухам, погибли», – пишет автор поста.
Местные жители подтверждают, что инцидент был, и участвовали в нем «военные». При этом информация о жертвах опровергается:
- Руслан: «Оба живы»;
- Максим: «Не в пятницу (13 сентября – ред.) разве?»;
- Павел: «Один из стрелков интересуется, улеглось ли все? Можно ли из дома выходить?»;
- Антон: «Там в/ч замешана!»;
- Виктория: «По слухам: в 18:00 военные что-то не поделили… Сегодня утром (16 сентября – ред.) видела лужи крови (на магазине 4)… Это то, что я слышала и видела»;
- Аленочка: «Было. Не слухи»;
- Татьяна: «Они с оружием – как обезьяна с гранатой».
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