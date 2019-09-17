В соцсетях сообщают о перестрелке в Макеевке

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошла перестрелка между участниками незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел 15 сентября. «В Макеевке (Красная Горка, "Шоколад"), произошла перестрелка. 2 человека, по слухам, погибли», – пишет автор поста.

Местные жители подтверждают, что инцидент был, и участвовали в нем «военные». При этом информация о жертвах опровергается: