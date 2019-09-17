«Шахтер» – «Манчестер Сити»: Превью матча

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов ФК «Шахтер» в Харькове примет английский «Манчестер Сити». Матч состоится 18 сентября на ОСК «Металлист», начало в 22:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. Жребий уникальным образом свел чемпионов Украины и Англии в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы 3-й год подряд. «Шахтер» и «Манчестер Сити» прекрасно изучили друг друга еще после первых встреч в 2017-м, а вообще соперники уже по 2 раза играли в Харькове и Манчестере.

Новое противостояние на ОСК «Металлист» откроет для «оранжево-черных» очередной евросезон. По состоянию на понедельник продано свыше 33 тыс. тикетов, но у болельщиков еще есть возможность купить билет любой категории. «Шахтер» участвует в групповом раунде Лиги чемпионов в 14-й раз, и в 6 случаях свой путь начинал с выигрыша («Селтик», «Базель», «Партизан», «Нордшелланд», «Реал Сосьедад», «Наполи»), а дважды – с ничьей («Атлетик», «Хоффенхайм»).

«Горняки» успешно выступают на старте сезона, одержав 7 побед в 7 турах, и с отрывом возглавляют таблицу чемпионата Украины. Непросто пришлось в минувший уик-энд после паузы на матчи сборных, но в отсутствие главного тренера Луиша Каштру команда проявила характер и добилась максимального результата с «Зарей» (4:3). Решающим дублем во втором тайме отметился Жуниор Мораес, у которого теперь 7 голов в 7 играх УПЛ.

Участие в поединке с «Манчестер Сити» Тайсона, который в субботу получил сотрясение мозга на футбольном поле, остается под вопросом. Также последние встречи из-за травмы пропустил Давид Хочолава.

Соперник. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл все национальные трофеи: Премьер-лигу, Кубок, Суперкубок и Кубок лиги. Однако добраться до финала в Лиге чемпионов «горожанам» пока не удавалось, хотя 6 лет подряд они регулярно выходят в плей-офф.

За год команда почти не изменилась: влился в основу центральный хавбек Родри, пришли крайние защитники Жоау Канселу и Анхелиньо (а основными на этих позициях являются Кайл Уокер и Александр Зинченко), вместе с тем «Сити» попрощался с Венсаном Компани, Эльякимом Мангала, Данило и Фабианом Делфом. У Хосепа Гвардиолы были некоторые кадровые проблемы из-за травм центральных защитников, но сейчас в лазарете только Ляпорт, а Отаменди, Стоунз и при необходимости Фернандиньо готовы играть на этой позиции.

После победы над «Ливерпулем» в Суперкубке в серии пенальти «Сити» разгромил в АПЛ «Вест Хэм» (5:0), довольствовался ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2), разобрался с «Борнмутом» (3:1) и «Брайтоном» (4:0). Неожиданный исход случился в 5-м туре с «Норвичем»: «горожане» потерпели поражение на выезде и летят в Харьков с целью реабилитироваться в глазах болельщиков.

История взаимоотношений. За 11 лет «горняки» провели 11 матчей с командами Хосепа Гвардиолы (5 – с «Барселоной», 2 – с «Баварией» и 4 – с «Сити»). Против манчестерцев у «Шахтера» отрицательная статистика: +1=0–3, 2–12.

Предыдущая встреча. 7 ноября 2018 года на «Сити оф Манчестер» забивали только хозяева: Жезус 2 из 3 своих мячей оформил с пенальти, по разу отличились Сильва, Стерлинг и Марез.