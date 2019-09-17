Подконтрольная Донетчина и «ДНР»: Кто победит в войне зарплат

Донецкая область практически весь период независимости Украины имела самый высокий показатель среди регионов Украины по уровню средней заработной платы. Опережал ее лишь город Киев. Так было и до войны, такое положение сохраняется и сейчас – но уже на подконтрольной украинской власти части Донетчины. Объяснялось это, прежде всего, высокой концентрацией в области промышленности (угольной, металлургической, коксовой, машиностроительной и пр.), в которой зарплаты всегда были на порядок выше рядовых профессий.

После «референдума» 11 мая 2014 года область разделена линией разграничения на два противоположных уклада, как жизни, так и экономики. Развитие подконтрольного и неподконтрольного украинской власти Донбасса пошло разными путями. И результаты этих векторов отчетливо проявляются в динамике уровня заработной платы.

Последняя мирная зима

Согласно данным Главного управления статистики в Донецкой области, перед «русской весной» в феврале 2014 года средняя заработная плата в регионе составляла 3 707 грн или 382 долл. США (здесь и далее по подконтрольной Донетчине – по курсу НБУ на отражаемый период).

По уровню доходов область продолжала занимать второе место в Украине, уступая только Киеву – в столице средняя зарплата тогда была 4 977 грн. В третьей по рейтингу Днепропетровской области – 3 389 грн, а в целом по Украине – 3 189 грн.

Казалось бы, после 2014 года за линией разграничения остались самые богатые города – Донецк, Горловка, Макеевка, металлургический Енакиево и пр. Однако, как показывает уровень средней заработной платы в 2013 году область по доходности поделилась примерно равнозначно (результаты 2014-го уже «смазаны», а данные за январь-февраль 2014 год в разрезе городов в открытом доступе отсутствуют). Так, в 2013 году средняя зарплата на ныне подконтрольной Украине территории составляла – 3 455 грн, на неподконтрольной – 3 505 грн.

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Т.е. к «русской весне», к 2014 году, ныне временно разделенные части региона были в равнозначных позициях по зарплатам. Тем примечательнее посмотреть – к чему они пришли сейчас, спустя 5 лет.

Смешанный период

Весной и летом 2014 года, когда «Л-ДНР» захватывала власть, активно ходили слухи, что вот-вот в «республиках» введут российский рубль, и жители неподконтрольного Донбасса начнут получать соразмерные российским – зарплаты и пенсии.

Причем в глазах пророссийски настроенного обывателя ориентиром «счастливого будущего» были даже не среднероссийские зарплаты. А скорее заоблачные, как для остальной России, уровни доходов москвичей.

До весны 2015 года на неподконтрольной Донетчине продолжали работать единичные украинские предприятия – с выплатой зарплат, с отчислением украинских налогов и сборов. Все эти данные отражались в официальной статистике региона и страны.

Параллельно начинали действовать уже местные «республиканские» предприятия – тоже с зарплатами, но значительно меньшими в размерах. В украинские ведомства данные, понятное дело, не передавались (как и «республиканская» статистика не получала информацию от украинских предприятий). В самой же «ДНР» вся экономическая информация была засекречена – за 2014-2015 года нет «официальных» публичных данных, по уровню заработной платы в том числе.

В период второй половины 2014 – начала 2015 годов тысячи людей выживали за счет продуктовых наборов и иной гуманитарной помощи. Тогда часто и работа оплачивалась продпакетами.

В декабре 2014 года средняя зарплата в Донецкой области (на подконтрольной территории и с учетом украинских предприятий, работавших на «неподконтролке») составляла 4 057 грн или 257 долл. Хоть в гривне в сравнении с февралем явный рост (+9%), в долларовом эквиваленте мы потеряли (-33%).

Что касается ситуации в «ДНР». Весной этого года «депутат народного совета ДНР» Владимир Мошкин сообщил, что в конце 2014 года средняя зарплата в «ДНР» была в пределах 4 000 руб. «На тот момент ни о каком управлении статистики и речи быть не могло. Поэтому мы проводили собственные исследования и в результате пришли к значению в 4000 руб. в месяц», – сказал он в комментарии «республиканскому» интернет-ресурсу.

4000 руб. – это 1 333 грн или 85 долл. (здесь и далее относительно «ДНР» – по курсу «центрального республиканского банка» на отражаемый период). То есть в декабре зарплата в «республике» была в 3 раза меньше, чем на подконтрольной Донетчине.

В начале 2015 года Украина инициировала экономическую блокаду по отношению к неподконтрольной территории. Было запрещено движение через линию разграничения любых «производственных» грузов (от сырья для промышленников до продуктов питания и товаров народного потребления). «ДНР» на это ответила масштабной «национализацией» украинских предприятий, которая стартовала 1 марта 2015 года.

С момента «национализации» можно говорить о начале формирования экономики «ДНР» как таковой, именно весной 2015 года Россия начала там финансировать пенсии и зарплаты.

В сентябре 2015 года в «Л-ДНР» был введен российский рубль. Гривневые зарплаты и пенсии пересчитали в рубли по грабительскую курсу 1 грн = 2 руб., хотя реальный банковский курс тогда был 3,05 руб. за гривну.

Стабильное «плохо»

К 2016 году экономическая ситуация в «ДНР» как-то стабилизировалась. Ее можно характеризовать как – лучше, чем в 2014-2015 годах, но намного хуже, чем в довоенный период. Но это уже стабильное «плохо».

«Ведомства» начали отражать какие-то статданные. Полного доверия им нет, т.к. основная цель подобного рода информации в «ДНР» – пропаганда, вселить в людей хоть какую-то уверенность в «великое будущее республики». Именно поэтому любое заявление «властей» о росте доходов населения тут же подвергалось резкой критике в соцсетях, где жители демонстрировали свои реальные «табульки».

Тем не менее, по неофициальной информации того же «депутата» Мошкина, к концу 2015 года средняя зарплата в «ДНР» составляла примерно 7 500 руб. или 2 885 грн / 104 долл. В декабре этого же года на подконтрольной Донетчине данный показатель – 5 830 грн (243 долл.). То есть разница между уровнем оплаты труда по обе стороны линии разграничения сократилась до «в 2 раза».

«Министерство соцполитики ДНР» огласило, что в апреле 2016 года средняя зарплата в «республике» достигла уровня 8 248 руб. (3 299 грн или 128 долл.). В этот период средняя зарплата в Донецкой области составляла 6 121 грн или 243 долл. Разница – в 1,9 раз.

Спустя 5 лет

За 5 лет подконтрольная Донетчина и «ДНР» каждая по-своему «приспособились» к жизни в условиях войны. И в январе 2019 года в Донецкой области средняя зарплата составляла 10 045 грн. Это уже 362 долл. – максимальное приближение к довоенному уровню (напомним, в феврале 2014-го – 382 долл.). За первый месяц нового года «министерство экономразвития ДНР» заявило о среднем уровне зарплаты в 10 892 руб. – 4 576 грн или 165 долл. (это с учетом того, что в ноябре-2018 на 10% повысили оклады бюджетникам). При этом разрыв между «подконтрольной» и «неподконтрольной» зарплатой увеличился до 2,2 раз.

После января в «ДНР» не афишировали помесячную статистику относительно доходов жителей. «Минэкономразвития» выдало данные лишь за I полугодие 2019 года – средняя зарплата составила 11 877 руб. (4 928 грн или 192 долл.). С учетом стабилизации в Украине гривны и падения доллара, в Донецкой области в январе-июне уровень средней зарплаты, в отличие от «республики», превысил довоенный в долларовом эквиваленте. Так, за I полугодие данный показатель составил 11 318 грн или 453 долл. И разрыв между территориями увеличился: уровень оплаты труда в «ДНР» стал в 2,3 раза ниже, чем на подконтрольной Донетчине.

Исходя из периодов, по которым в «республике» есть публичные статданные, в итоге имеем следующую динамику уровня заработной платы на подконтрольной и неподконтрольной территории:

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Динамика средней заработной платы

по обе стороны линии разграничения (в грн)

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На 1 сентября в «ДНР» запланировали первый этап повышения тарифов на коммунальные услуги. И чтобы избежать социального бунта, с 1 июля провели очередное увеличение зарплат. Но не всем. На 20% оклады выросли лишь у «государственных гражданских служащих», бюджетников (врачи, учителя), сотрудников «МЧС ДНР». Правда «минэкономразвития» до сих пор не озвучило новый уровень зарплат ни за июль, ни за август 2019 года.

Безусловно, не только зарплаты определяют уровень жизни. Но и уровень цен. За исключением стоимости топлива, тарифов на коммуналку (которые ниже, чем в Украине), большинство ценников на продукты, товары и лекарства примерно такие же, как на подконтрольной Донетчине (что-то – дороже, что-то – дешевле). То есть в таких условиях люди живут при зарплатах вдвое ниже, чем на подконтрольной части Донецкой области.

Однако, как бы ни развивалась экономика Украины, наивно предполагать, что разница в уровнях жизни автоматически приведет к падению пророссийского режима на неподконтрольном Донбассе. Опыт 60-летнего существования Северной Кореи, 29-летнего – Приднестровья и 28-летнего – Южной Осетии убедительно доказывает, что тоталитарные режимы очень долго способны управлять нищим и бесправным населением, особенно, когда за ними такой мощный спонсор, как Российская Федерация. Но как бы то ни было, кроме пьянящего воздуха свободы, Украине уже сегодня есть что предложить жителям неподконтрольных территорий. И рано или поздно, экономический фактор станет важным фундаментом, на котором будут строиться украинские аргументы о том, что процветающий Донбасс возможен только под сине-желтыми флагом.

Арсений Романенко, РПД «Донецкие новости»

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