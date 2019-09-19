Радость пришла в Донецк: В соцсетях обсуждают установку таксофона на бульваре Пушкина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местный оператор стационарной связи «Комтел» установил таксофон. Новость появилась на многих местных интернет-ресурсах, однако дончане в соцсети ее раскритиковали.

«К 150-летию Донецка "Комтел" подарил городу современный таксофон. Кабина находится на бульваре Пушкина, напротив административного здания ГП "Комтел". С нового таксофона можно бесплатно осуществлять звонки на номера экстренных служб и городские номера в пределах республики, а также связываться с абонентами оператора "Феникс". Кроме того, этот аппарат предоставляет бесплатный доступ к Wi-fi», – говорится в сообщении.

В «ДНР» также добавляют, что за 10 дней с нового таксофона было осуществлено «более 30 звонков на городские номера и номера "Феникс"».

Жители Донецка в соцсетях раскритиковали новость, отмечая, что установлена лишь одна кабинка:

Алина: «Сомнительное достижение – одна кабинка-то»;

Анатолий: «Ну радость пришла в Донецк, ура, товарищи»;

Ева: «А че только один? И на бульваре? То есть, если нужда заставит воспользоваться этим чудо-подарком, а ты в другом районе и у тебя нет денег ни на счету, ни на проезд, придется пешком идти. Классно. Показательное выступление – на пятерочку!»;

Дмитрий: «Такие кабины нужны не только возле "Комтела", но и в других важных местах. Особенно на автовокзалах. А одна кабинка – это не показатель»;

Лиза: «Мда, у людей уже 5G есть, а мы все таксофоны устанавливаем».

Также люди говорят о том, что мобильная связь в Донецке по-прежнему работает с перебоями:

Лариса: «Лучше б связь "Феникс" наладили... Сегодня сестре в село не смогла дозвониться»;

Анна: «Быстрее было бы к ней сбегать»;

Лариса: «Да 80 км до нее... А вот к соседке через стенку чаще в окно стучу, чем дозваниваюсь».

Есть и те, кто положительно отреагировал на установку таксофона. «Спасибо за подарок», – пишет Надежда.

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