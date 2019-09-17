«Еленовка. Движения нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 37 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8830 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7535 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7195 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3035 человек и 660 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10380 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:16. Горловка – Бахмут: машин много, и пешая дальше туалетов на 5:30».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «4:08. "Каргилл" на 4:00 пеших до 10. Льготы 7, основная 25 и прибывает»;

«Sneg»: «8:19. На 8:00 "Каргилл". В Донецк 15 машин в общей очереди и 8 машин в льготной»;

Svetlana: «8:29. "Каргилл" в сторону Украины. Основная почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Igor: «6:06. Еленовка в Украину: больше 100 машин основной, льготы 15»;

Наталья: «7:31. Еленовка: машин 70»;

Lusa: «7:51. Новотроицкое в Донецк, 7:50. 16 авто до кирпича»;

Александр: «8:15. Еленовка: до 2 туалета, движения нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.