На Донбассе военные госпитали получат гуманитарную помощь (Фото, видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) состоялась передача гуманитарного груза медицинского назначения для пациентов военных госпиталей Объединенных сил. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

Как рассказал начальник медицинской службы операции Объединенных сил Вадим Сергиенко, благотворительная помощь будет распределена между военными медицинскими учреждениями, работающими на Донбассе.

«Среди имущества, которое мы получили, есть 4 десятка многофункциональных кроватей. Они, в отличие от обычных, имеют характеристики, которые обеспечивают максимальный комфорт стационарным больным, которые ограничены в движениях. Эти устройства, в частности, помогают избежать ухудшения кровообращения, и, как следствие, пролежней. Стоит добавить, что кровати укомплектованы дополнительными предметами: боковыми перилами, приспособлением "гусь"», – сообщил он.

Для пациентов военных медицинских учреждений также передали холодильники для препаратов, которые требуют соответствующего температурного режима хранения, а также расходные материалы: перчатки для осмотра пациентов, защитные маски, памперсы, пеленки, влаговпитывающие простыни.

Как уточнили в отделе гражданско-военного сотрудничества ВСУ, гуманитарную помощь военным госпиталям на Донбассе передала Франция и это сотрудничество будет продолжено.

«Была передана материальная помощь 28 медицинским учреждениям Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 13 млн грн. С мая текущего года по сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской области было завезено 15 тонн медицинского оборудования на общую сумму 5 млн грн», – отметил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев.

В настоящее время подразделения гражданско-военного сотрудничества ВСУ вместе с медиками доставляют оборудование и материалы по армейским госпиталям и прифронтовым больницам.