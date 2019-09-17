Экс-осужденный рассказал, кого не отдают из тюрем «Л-ДНР»

В «Л-ДНР» принципиально не передают из тюрем украинской стороне осужденных, имеющих прописку на территории Донбасса. Об этом рассказал экс-осужденный Евгений Косенко.

«Принципиально не разрешают переводиться в Украину тем, кто имеет регистрацию по Донецкой и Луганской областям. Это Мариуполь, Артемовск (Бахмут, – ред.), Курахово, Авдеевка – любые города, пусть даже подконтрольные Украине, но есть такое у тамошней "администрации", что это якобы территории временно оккупированные Украиной. Так они говорят. Это иезуитство, конечно, но это основная причина, по которой людям отказывают в переводе на Украину», – сказал он.

«Мне повезло, у меня киевская прописка, хотя сам я из Мариуполя, в связи с этим в свое время был отправлен в те края отбывать наказание. Мне повезло, я сам не надеялся на это, честно говоря. И очень многое играет, чтобы "отсюда" кто-то заявление подавал. Только "оттуда" не рассматривается. У меня подавал адвокат. Я считаю, что мне повезло. Очень многие завидовали тем, кто уезжает», – рассказал Косенко.

Напомним, 12 сентября на мосту у города Счастье (Луганская обл.) состоялась очередная передача осужденных с неподконтрольной украинским властям части территории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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