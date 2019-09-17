В «ДНР» рассказали о травмированных на шахтах горняках

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах травмированы двое горняков. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 16 сентября на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском (после переименования – Крестовка) во время движения по конвейерной выработке получил травму горнорабочий очистного забоя 1979 года рождения. Пострадавшему была оказана медпомощь, в тяжелом состоянии он транспортирован в больницу.

В тот же день на шахте им. Скочинского в Донецке во время проведения работ по уборке горной массы получил травму горнорабочий очистного забоя 1975 года рождения. Ему была оказана медпомощь, в удовлетворительном состоянии горняк транспортирован в больницу.

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