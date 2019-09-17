В Донецке в ДТП попал автомобиль такси (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в ДТП попал автомобиль такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Авария, по словам дончан, произошла 16 сентября: автомобиль такси разворачивался в районе автозаправки и столкнулся с легковым авто.

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