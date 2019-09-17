Сводка из зоны ООС за 16 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Луганского – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем;

вблизи Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов;

вблизи Новгородского – из стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Железного – из ручного противотанкового гранатомета.

С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 20 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 81 единица. Обстрелам подверглись район Донецкого аэропорта, поселки Александровка, Старомихайловка, поселки шахты "Трудовская" и им. Абакумова в Донецке, село Спартак; поселок Гольмовский на севере Горловки; Докучаевск; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись танки, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» заявляют, что «ВСУ сегодня утром открыли огонь по поселку Александровка на западе Донецка и селу Васильевка к северу от Ясиноватой. При обстрелах было произведено 30 выстрелов из БМП-2 и БМП-1, а также один выстрел из гранатомета. Кроме того, применялись минометы калибрами 82 и 120 мм. Общее число выпущенных мин – 15 единиц. Информация о жертвах и повреждениях уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Долгое, Нижнее Лозовое и Калиново. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП-1».

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