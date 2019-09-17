Пристайко сделал заявление о «формуле Штайнмайера» и законе об особом статусе Донбасса

Необходимо определиться с форматом применения закона об особом статусе Донбасса. Об этом должны договориться лидеры стран-участниц Нормандского формата. Такое заявление сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Во-первых, надо сказать, что риски существуют всегда, и те, кто выступает против любых вариантов решения нашей внутренней проблемы. Наилучший вариант решения нашей внутренней проблемы – это проведение тех мероприятий, которые мы считаем необходимыми нашими собственными силами и по нашим собственным законам», – сказал он.

«Например, проведение местных выборов, которые были дважды уже пропущены на оккупированной территории. "Формула Штайнмайера" в том варианте, который мы зафиксировали как советники для Нормандской четверки, и которая будет рассматриваться лидерами, предусматривает, каким образом применяется закон об особом статусе этого региона», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины напомнил, что действие украинского закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря 2019 года. «В этой связи нам все равно придется принимать решение в Украине, чтобы обновить этот закон или принять новый закон. Это решение мы оставим за нашими законодателями. Наша задача и задача лидеров – согласиться на формат применения этого закона. Он предусматривает следующее: в день проведения местных выборов этот закон применяется в предварительном неполном формате, и когда ОБСЕ признает, что эти выборы состоялись в соответствии с высокими стандартами, тогда этот закон об особом статусе региона начинает действовать на постоянной основе», – рассказал дипломат.

«Вот и все. Больше ничего нет. То, что говорят на телевидении, будут ли выборы под дулами Калашниковых, будут ли выведены на этот момент войска – в этот конкретный момент ничего из этого не обсуждается [в Нормандском формате]. Все, что обсуждается далее входит в формат, о чем договорятся лидеры», – добавил министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме. Глава МИД Украины также заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса вноситься не будут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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