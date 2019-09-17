Мира на Донбассе пока что нет, но есть прогресс, – Хуг

Мира на Донбассе пока что нет, но есть прогресс в переговорном процессе. Об этом заявил экс-замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Я считаю, что прогресс, который сделан за ближайшие недели, сильно отличается от того, каким он был раньше. Думаю, это первые позитивные сигналы для всех сторон, которые причастны к этому конфликту. Есть возможность понять, каким будет финальное решение. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины», – сказал он.

«Для того, чтобы началась миротворческая операция, нужно, чтобы поддерживался мир, которого сейчас там нет. Почитайте любые отчеты миссии ООН или миссии ОБСЕ – они акцентируют, что мира на Донбассе пока что нет, поэтому это первая цель, которая должна быть достигнута, и не в последнюю очередь ради людей, которые непосредственно страдают от конфликта», – подчеркнул Хуг.

По его мнению, усилия новой украинской власти по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе «в правильном направлении». «Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершится кровопролитный конфликт и они вернуться к нормальной жизни. Это то, чего они требуют, и к чему стремиться новое правительство», – отметил экс-замглавы СММ ОБСЕ.

«Прежде всего нужно прекратить огонь на Донбассе, чтобы люди по обе стороны могли жить нормальной жизнью. Как это должно быть сделано – это подчеркивается в договоренностях, которые были подписаны в Минске. Там много так называемых "технических моментов" – разведение войск от линии разграничения, тяжелого вооружения, разминирование территории. Все это нужно сделать, чтобы прекратить кровопролитие. Я считаю, что любой диалог, любая дискуссия являются спасательными – на высшем или на местном уровнях», – акцентировал Хуг.

Он добавил, что, если лидерам стран-участниц Нормандского формата удастся договориться по урегулирования конфликта на Донбассе, это станет настоящим успехом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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