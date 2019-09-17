На Донетчине разоружили 26-летнего мужчину

В Константиновке (Донецкая обл.) у 26-летнего водителя авто изъяли боевую гранату. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Вчера во время несения службы полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Во время общения с водителем, правоохранители заметили, что человек очень не уверенно себя ведет, и всячески пытается избежать осмотра автомобиля, и не зря. В салоне полицейскими был обнаружен корпус гранаты Ф-1, радиус поражения осколками которой составляет 200 метров. По словам правонарушителя, эту вещь он держал у себя на всякий случай», – рассказали в полиции.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия. Согласно действующему законодательству, мужчину ожидает до семи лет лишения свободы.