Лишилась крупной суммы: Жительница Донетчины «разблокировала» банковскую карту

Лишилась крупной суммы: Жительница Донетчины «разблокировала» банковскую карту

17.09.19 11:16dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) потеряла 10 тыс. грн, поверив мошенникам. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Вчера в Краматорский отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей на мобильный позвонил мужчина, якобы сотрудник банка и сообщил о блокировке банковской карты. Злоумышленник попросил женщину назвать ее личные данные по счету. Выполнив все требования псевдобанкира, со счета потерпевшей исчезли 10 тыс. грн», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

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