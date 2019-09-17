И пенсии, и выборы: Глава МИД Украины рассказал о возвращении Донбасса

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе обсуждается выполнение не только политической части Минских соглашений в части проведения местных выборов, но и другие направления. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Наилучшим нашим союзником была бы наша армия и наш собственный флот. Это были бы наиболее надежные наши союзники и нам не пришлось бы ни на кого опираться. Реальность такова, что мы вынуждены просить помощи у наших заграничных партнеров, у которых действительно есть свои собственные интересы. Мы не будем этого скрывать. Мы это осознаем», – сказал он.

«Наша задача – каким образом мы обойдем те интересы и пожелания наших партнеров, чтобы максимально учесть наши собственные желания и наши собственные интересы», – заявил Пристайко.

По его словам, до определенного момента Минские соглашения были определенным «компромиссом», который позволил «остановить нападение» России на Украину, а «формула Штайнмайера» является лишь одной из обсуждаемых составляющих.

«Все четыре направления являются важными. Гуманитарное направление является очень важным. То, что нам удалось освободить наших ребят из плена в России – это важное направление не только для нас и тех матерей, кто вернулся, но и для дальнейших шагов. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем освободить вообще всех, кто находиться в российских тюрьмах и в тюрьмах оккупированного Донбасса, и тех, людей, которые находятся на оккупированной части Крыма», – рассказал глава МИД Украины.

«Экономическая часть также важна для решения проблем. Например, стоит ли выплачивать пенсии бабушкам, которые всю свою жизнь работали на какой-то условной "красной нитке" и сейчас оказались за линией соприкосновения. Должен ли этот человек получать пенсию за то, что он всю жизнь работал на каком-то заводе, который находился на нашей территории, а теперь, к сожалению, находится на оккупированной территории? И так далее», – продолжил Пристайко.

Он согласился, что на проведении местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе по «формуле Штайнмайера» настаивает Россия и международные партнеры Украины: «Это так называемая политическая часть, которой россияне уделяют очень большое внимание, пытаясь использовать этот механизм, чтобы навязать нам в Украине определенную структуру власти, которая бы учитывала их интересы. Наше задание – сделать так, чтобы наша власть была одинакова на всей территории Украины, чтобы вся большая Украина развивалась по нашему собственному видению и по нашим цивилизованным проектам».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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