Глава МИД Украины рассказал о ситуации с пропавшими без вести на Донбассе

На неподконтрольном украинским властям территории Донбасса сотни украинцев считаются пропавшими без вести, но проверить это количество нет возможности. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Это в целом очень тяжелый процесс. Мы считаем, что около 400-500 украинцев все еще являются пропавшими без вести. Чтобы точно знать – они все еще живы и где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, это еще одна проблема», – сказал он.
По его словам, украинские власти не могут подсчитать точное количество пропавших без вести на неподконтрольной части Донбасса, поскольку их не допускают в тюрьмы «Л-ДНР».
«На нашей территории это делают международные организации, такие как Красный Крест. К сожалению, за 5 лет боевики ни одного раза не допустили Красный Крест проверить эти данные по пропавшим без вести и по тем, кто в тюрьмах», – заявил Пристайко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»
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