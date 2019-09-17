Оставьте бульвар Пушкина: В Донецке обсуждают резонансные пожары в «ДНР» (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло несколько пожаров на общественных объектах. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Так, в «МЧС» сообщают о пожаре на открытой территории возле вентиляционного ствола шахты «Ясиновская-Глубокая» в Шахтерском районе. Пожаром уничтожена сухая растительность на площади 30 га, причина возгорания устанавливается. К тушению привлекались 5 единиц техники, 20 сотрудников «МЧС».

Кроме того, 16 сентября зафиксирован пожар на автостоянке рынка по ул. Горловской Дивизии в Центрально-Городском районе Горловки. В результате пожара погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются. Огнем уничтожена обшивка прицепа грузового автомобиля на площади 36 кв. м. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 сотрудников «МЧС».

Причина пожара устанавливается.

В «МЧС» также утверждают, что за сутки в «ДНР» ликвидировано 105 пожаров, из них 58 – загорание сухой растительности.

О еще одном пожаре, который произошел на днях в Донецке, сообщают дончане в соцсетях.

«Донецк. Вот такое ДК им Горького, после пожара. Кто видел пожар в стороне парка на днях, горел именно он», – написал автор поста в одном из донецких пабликов.

Дончане делятся сожалениями о сгоревшем ДК:

Андрей: «Городской дворец молодежи... только после капремонта (бывший ДК им. Октябрьской революции), киноконцертный комплекс "Донецк"... Теперь ДК им. Горького»;

Сергей: «Это ли не прорывы и сверхсвершения!?»;

Марк: «Да спалите уже все. Оставьте бульвар Пушкина, чтоб красиво тусоваться можно было. И журналистам про хорошие новости снимать».

В ином паблике люди отмечают, что пожаров в последнее время очень много не только в Донецке, но и в иных городах, а также приводят в пример данные сводки «МЧС».

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