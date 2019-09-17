На Луганщине в лесополосе задержан мужчина с осколочной гранатой (Фото)

На Луганщине пограничники из состава Объединенных сил задержали мужчину с гранатой. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

16 сентября, во время реализации оперативной информации, пограничный наряд Лисичанского отряда из состава Объединенных сил обнаружил неизвестного мужчину в лесополосе недалеко от населенного пункта Счастье. Во время общения с гражданином было установлено, что последний документов не имеет и переносит с собой осколочную гранату РГД-5. Мужчина был задержан, а взрывоопасный предмет изъят.

В дальнейшем задержанный и боевая граната переданы представителям Национальной полиции Украины для проведения неотложных следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия.

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