Под Киевом подожгли дом Гонтаревой: «Европейская солидарность» требует немедленного расследования

В ночь на вторник, 17 сентября, в с. Гореничи под Киевом произошел пожар в доме семьи бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По данным полиции, около 3 утра неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения.

«Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что охранник ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома. Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелазил через забор домовладения. С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник», – сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

В свою очередь, в партии «Европейская Солидарность» требуют от власти прекратить кампанию террора, которая осуществляется в отношении экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом говорится на сайте политической силы.

«Убеждены, что эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в вычистке "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире и, в частности, в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира», – сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что «поджог частного дома Гонтаревой – это не случайность, а результат регулярных публичных угроз».

«Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтаревой. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без реакции власти. Показательное бездействие правоохранительных органов относительно этих публичных угроз и действий, наталкивают на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор в отношении проукраинских сил. Это является угрозой не просто для украинской оппозиции, это является угрозой для демократии», – заявили в политсиле.

В партии отмечают, что «затягивание расследования кампании террора против Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности».

«Партия "Европейская Солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе жизни для Валерии Гонтаревой, а также о других антидемократических тенденциях, которые наблюдаются в Украине при новой власти. Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая, очевидно, будет считать кампанию террора против оппозиции явным признаком ухудшения инвестиционного климата, что будет ухудшать условия сотрудничества с Украиной. Мы призываем проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну», – добавили в партии.