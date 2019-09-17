Мир и примирение: В ООН увидели оптимизм в заявлениях по Донбассу

Международные партнеры готовы помочь украинским властям в восстановлении мира на Донбассе, и с оптимизмом оценили сделанные заявления. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, в ходе брифинга в Киеве рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

«Имея 7 офисов в Донецке, Харькове, Краматорске, Киеве, Луганске, Мариуполе и Одессе, Мониторинговая миссия ООН присутствует по обе стороны линии разграничения. Ежедневно мы работаем на местах, разговаривая с людьми, которые пострадали от конфликта. Их потребности понятны – они хотят окончания вооруженного конфликта, защиты их прав человека и уважения к их человеческому достоинству», – сказала она.

«Мы с оптимизмом услышали, что новая украинская власть намерена удовлетворить потребности украинского народа и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту сторону линии разграничения и в Крыму. Эти намерения должны быть воплощены в конкретные действия, и мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами. Мы предлагаем нашу поддержку в усилиях, направленных на достижение мира и примирения, поскольку без прав человека не может быть стабильного мира», – заявила Богнер.

Как сообщалось ранее, фракция «Слуга народа» разрабатывает «дорожную карту», чтобы упростить жизнь жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, в частности начать выплачивать людям пенсии и облегчить пересечение линии разграничения.

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